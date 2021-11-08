28 yıl sonra son bulan Ermenistan işgali kutlanıyor! Tarihi kent Şuşa nasıl bir öneme sahip?

Azerbaycan ordusunun 28 yıllık işgale son vererek tarihi Şuşa kentini kurtardığı 8 Kasım, "zafer günü" olarak coşkuyla kutlanıyor. Tarihi zaferin önemini Azerbaycan milletvekili Tural Gençali A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Tural Gençali, “Çok tarihi ve muhteşem bir gün yaşıyoruz. Azerbaycan halkı Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla sokaklarda sevinçlerini yaşıyorlar. Başka milletler tarihi okuyup öğreniyor ama biz orada tarih yazdık. Bu tarihi Türkiye ile birlikte yazdık. Gelecek nesiller bunu iyi öğrensin. Azerbaycan sadece orada Ermenistan’ı yenmedi ya da topraklarını işgal kurtarmadı aynı zaman uluslararası adaleti sağladı. Şükürler olsun öz topraklarımıza geri döndük.” diye konuştu.

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