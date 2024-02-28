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28 Şubat Türk ekonomisine ağır darbe vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 11:12
Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 şubat süreci Türk ekonomisine de ağır darbe vurdu. Ülke ekonomisinde onarılması zor yaralar açan ve bazı değerlendirmelere göre yüzlerce milyar dolarlık ekonomik maliyete neden olan 28 Şubat dönemi, 2001 krizine giden yolun taşlarını döşedi. İşte o dönemde yaşananlar...
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28 Şubat Türk ekonomisine ağır darbe vurdu
28 Şubat Türk ekonomisine ağır darbe vurdu
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