28 Şubat İttifakı ’Matruşka İttifakı’ oldu

Dr. Eray Güçlüer, Millet İttifakı'nda yaşanan yeni ittifak oluşumu krizine ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Güçlüer, oluşturulan yeni seçim yasası ile CHP ve İYİ Parti'nin diğer küçük partilere ihtiyacının azaldığını söylerken "Joe Biden'ın planı aslında bu değişen yasa ile bozuluyor." dedi. Ayrıca Güçlüer "28 Şubat ittifakı Matruşka ittifakına döndü." ifadelerini kullandı.