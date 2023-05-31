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28 Mayıs’ta seçmen ne mesaj verdi? A Haber’de değerlendirdiler

A Haber
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Giriş: 31.05.2023 16:53
Siyasette yeni dönem nasıl şekillenecek? Hükümetin 5 yıllık planı ne? Muhalefet şimdi ne yapacak? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında seçim sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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