27 Nisan E-Muhtıra ile kim ne yapmak istedi?

Bugün Türk siyasi yaşamına 27 Nisan 2007'DE yayımlanan ve 27 Nisan E -Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı Bildirisinin 14'ncü yıldönümü. Ertesi gün yaşananlar ise Türkiye için tam bir dönüm noktası oldu. Hükümet, E- Muhtıraya sert bir dille karşılık vererek askeri vesayet oyununu bozdu. 14 yıl önce 27 Nisan’da neler yaşanmıştı? E-Muhtıranın 14. Yılında Hatırlayacağız… Detayları A Haber muhabirlerimiz Tülay Ağaoğlu, Murat Sekban, Özkan Özcan aktaracak.

28 ARALIK 2006

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu AK Parti'nin sandalye sayısının Cumhurbaşkanı seçmeye yeterli olmayacağını belirtti ve "TBMM'DEKİ oylamaya 367 milletvekili katılmazsa seçim iptal olur" dedi.

6 NİSAN 2007

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 367 milletvekili iddiasına sahip çıktı.



10 NİSAN 2007

SEZER, MGK toplantısında gündem dışı olarak, "İrticai Akımlar" üzerine çıkış yaptı.



11 NİSAN 2007

Baykal, Erdoğan'ın aday olmayacağını açıklamasını istedi.



12 NİSAN 2007

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, "Cumhurbaşkanı Cumhuriyet'e sözde değil, özde bağlı olmalıdır. Cumhurbaşkanı TSK'nın başkanıdır" dedi.

14 Nisan 2007

Cumhurbaşkanı Sezer, Harp Akademileri'ndeki konuşmasında, "Rejim hiçbir dönem bu kadar tehdit altında olmadı." dedi.



18 Nisan 2007

Erdoğan muhalefet turlarına başladı ve Cumhuriyet Mitingi 'ne katılanları "bindirilmiş kıta" olarak tanımladı.



23 Nisan 2007

Deniz Baykal, 23 nisan resepsiyonuna katılmadı.



27 Nisan 2007

Başbakan Erdoğan 367 tartışmasına karşı çıkarak, "Baykal vekillerinin iradesini ipotek altına aldı" açıklamasını yaptı.



27 Nisan 2007

TSK saat 23.17'de E-Muhtıra olarak anılacak bildirisini internet sitesinden yayınladı.



28 Nisan 2007

AK Parti kurmayları buluşarak bir cevap metni hazırladı ve "Bildiri, hükümete karşı tutum olarak algılanmıştır. Genelkurmay, Başbakanlık'a bağlıdır. güven ve istikrar zedeleyenler, olumsuz sonuçların sorumluluğunu yükleneceklerdir" dendi.