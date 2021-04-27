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27 Nisan E-Muhtıra ile kim ne yapmak istedi?
28 ARALIK 2006
Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu AK Parti'nin sandalye sayısının Cumhurbaşkanı seçmeye yeterli olmayacağını belirtti ve "TBMM'DEKİ oylamaya 367 milletvekili katılmazsa seçim iptal olur" dedi.
6 NİSAN 2007
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 367 milletvekili iddiasına sahip çıktı.
10 NİSAN 2007
SEZER, MGK toplantısında gündem dışı olarak, "İrticai Akımlar" üzerine çıkış yaptı.
11 NİSAN 2007
Baykal, Erdoğan'ın aday olmayacağını açıklamasını istedi.
12 NİSAN 2007
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, "Cumhurbaşkanı Cumhuriyet'e sözde değil, özde bağlı olmalıdır. Cumhurbaşkanı TSK'nın başkanıdır" dedi.
14 Nisan 2007
Cumhurbaşkanı Sezer, Harp Akademileri'ndeki konuşmasında, "Rejim hiçbir dönem bu kadar tehdit altında olmadı." dedi.
18 Nisan 2007
Erdoğan muhalefet turlarına başladı ve Cumhuriyet Mitingi 'ne katılanları "bindirilmiş kıta" olarak tanımladı.
23 Nisan 2007
Deniz Baykal, 23 nisan resepsiyonuna katılmadı.
27 Nisan 2007
Başbakan Erdoğan 367 tartışmasına karşı çıkarak, "Baykal vekillerinin iradesini ipotek altına aldı" açıklamasını yaptı.
27 Nisan 2007
TSK saat 23.17'de E-Muhtıra olarak anılacak bildirisini internet sitesinden yayınladı.
28 Nisan 2007
AK Parti kurmayları buluşarak bir cevap metni hazırladı ve "Bildiri, hükümete karşı tutum olarak algılanmıştır. Genelkurmay, Başbakanlık'a bağlıdır. güven ve istikrar zedeleyenler, olumsuz sonuçların sorumluluğunu yükleneceklerdir" dendi.