27 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 27 Nisan E-Muhtıra ile kim ne yapmak istedi?

27 Nisan E-Muhtıra ile kim ne yapmak istedi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2021 09:51
Güncelleme:27.04.2021 10:12
Bugün Türk siyasi yaşamına 27 Nisan 2007'DE yayımlanan ve 27 Nisan E -Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı Bildirisinin 14'ncü yıldönümü. Ertesi gün yaşananlar ise Türkiye için tam bir dönüm noktası oldu. Hükümet, E- Muhtıraya sert bir dille karşılık vererek askeri vesayet oyununu bozdu. 14 yıl önce 27 Nisan’da neler yaşanmıştı? E-Muhtıranın 14. Yılında Hatırlayacağız… Detayları A Haber muhabirlerimiz Tülay Ağaoğlu, Murat Sekban, Özkan Özcan aktaracak.

28 ARALIK 2006
Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu AK Parti'nin sandalye sayısının Cumhurbaşkanı seçmeye yeterli olmayacağını belirtti ve "TBMM'DEKİ oylamaya 367 milletvekili katılmazsa seçim iptal olur" dedi.

6 NİSAN 2007
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 367 milletvekili iddiasına sahip çıktı.

10 NİSAN 2007
SEZER, MGK toplantısında gündem dışı olarak, "İrticai Akımlar" üzerine çıkış yaptı.

11 NİSAN 2007
Baykal, Erdoğan'ın aday olmayacağını açıklamasını istedi.

12 NİSAN 2007
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, "Cumhurbaşkanı Cumhuriyet'e sözde değil, özde bağlı olmalıdır. Cumhurbaşkanı TSK'nın başkanıdır" dedi.

14 Nisan 2007
Cumhurbaşkanı Sezer, Harp Akademileri'ndeki konuşmasında, "Rejim hiçbir dönem bu kadar tehdit altında olmadı." dedi.

18 Nisan 2007
Erdoğan muhalefet turlarına başladı ve Cumhuriyet Mitingi 'ne katılanları "bindirilmiş kıta" olarak tanımladı.

23 Nisan 2007
Deniz Baykal, 23 nisan resepsiyonuna katılmadı.

27 Nisan 2007
Başbakan Erdoğan 367 tartışmasına karşı çıkarak, "Baykal vekillerinin iradesini ipotek altına aldı" açıklamasını yaptı.

27 Nisan 2007
TSK saat 23.17'de E-Muhtıra olarak anılacak bildirisini internet sitesinden yayınladı.

28 Nisan 2007
AK Parti kurmayları buluşarak bir cevap metni hazırladı ve "Bildiri, hükümete karşı tutum olarak algılanmıştır. Genelkurmay, Başbakanlık'a bağlıdır. güven ve istikrar zedeleyenler, olumsuz sonuçların sorumluluğunu yükleneceklerdir" dendi.

27 Nisan E-Muhtıra ile kim ne yapmak istedi?
27 Nisan E-Muhtıra ile kim ne yapmak istedi?
Thodex soruşturmasında karar!
Thodex soruşturmasında karar!
Biden ve HDP'nin görmezden geldiği gerçek katliam!
Biden ve HDP'nin görmezden geldiği gerçek katliam!
Kobani olayları davası gergin başladı!
Kobani olayları davası gergin başladı!
Tam kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak?
Tam kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak?
A Haber muhabirine linç girişimi!
A Haber muhabirine linç girişimi!
CHP'li İBB'nin zabıtalarından zorbalık!
CHP'li İBB'nin zabıtalarından zorbalık!
SON DAKİKA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ: İçişleri’nden ‘’tam kapanma’’ genelgesi
SON DAKİKA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ: İçişleri’nden ‘’tam kapanma’’ genelgesi
CHP ve İYİ Parti'ye soykırım tepkisi
CHP ve İYİ Parti'ye soykırım tepkisi
Komandoların Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği harekatın görüntüleri yayınlandı
Komandoların Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği harekatın görüntüleri yayınlandı
Doç. Dr. Mehmet Çabalak A Haber'de tam kapanma kararını değerlendirdi
Doç. Dr. Mehmet Çabalak A Haber'de tam kapanma kararını değerlendirdi
Vefat sayısı arttı vaka düştü
Vefat sayısı arttı vaka düştü
Daha Fazla Video Göster