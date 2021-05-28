27 Mayıs'ın varisleri bugün de faaliyette mi? Gezi kalkışmasının asıl amacı neydi? Yavuz Donat'dan A Haber'de çarpıcı açıklama: Darbe için duaya çıkanlar var

Dün Türk demokrasi tarihinde kara leke olarak anılan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüydü. Bugün ise Gezi ihanetinin 8.yılı... Peki 27 Mayıs darbesinde kimler nasıl rol oynadı? Darbeye giden süreç nasıl hazırlandı? Varisleri hala faaliyette mi? Gezi kalkışmasının asıl amacı neydi? Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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