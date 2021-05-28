28 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 27 Mayıs'ın varisleri bugün de faaliyette mi? Gezi kalkışmasının asıl amacı neydi? Yavuz Donat'dan A Haber'de çarpıcı açıklama: Darbe için duaya çıkanlar var

27 Mayıs'ın varisleri bugün de faaliyette mi? Gezi kalkışmasının asıl amacı neydi? Yavuz Donat'dan A Haber'de çarpıcı açıklama: Darbe için duaya çıkanlar var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2021 08:54
Güncelleme:28.05.2021 09:44
Dün Türk demokrasi tarihinde kara leke olarak anılan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüydü. Bugün ise Gezi ihanetinin 8.yılı... Peki 27 Mayıs darbesinde kimler nasıl rol oynadı? Darbeye giden süreç nasıl hazırlandı? Varisleri hala faaliyette mi? Gezi kalkışmasının asıl amacı neydi? Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
27 Mayısın varisleri bugün de faaliyette mi? 27 MAYIS'IN VARİSLERİ BUGÜN DE FAALİYETTE Mİ?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!
Başkan Erdoğan yerini 1994’te göstermişti
Başkan Erdoğan yerini 1994’te göstermişti
Fahrettin Altun’dan Taksim Camii paylaşımı
Fahrettin Altun’dan Taksim Camii paylaşımı
81 yıllık hasret bitiyor
81 yıllık hasret bitiyor
Maskelere veda! Bilim Kurulu üyesi tarih vererek duyurdu
Maskelere veda! Bilim Kurulu üyesi tarih vererek duyurdu
27 Mayıs'ın varisleri bugün de faaliyette mi?
27 Mayıs'ın varisleri bugün de faaliyette mi?
Gezi Kalkışması nasıl kışkırtıldı?
"Gezi Kalkışması" nasıl kışkırtıldı?
Gezi Parkı provokasyonu 8.yılında
Gezi Parkı provokasyonu 8.yılında
CHP'li İBB'de milyonluk vurgun! Hayali konser
CHP'li İBB'de milyonluk vurgun! Hayali konser
Memleket Meselesi | Mehmet Uçum'dan flaş açıklamalar
Memleket Meselesi | Mehmet Uçum'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Uçum'dan A Haber'de yeni anayasa mesajı
Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Uçum'dan A Haber'de yeni anayasa mesajı
Hedef Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Hedef Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan"
Daha Fazla Video Göster