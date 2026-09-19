-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
İlk yardımda doğru bilinen yanlışlar! Yanık, kesik ve nöbette yapılan hatalar tehlike saçıyor
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İlk yardımda doğru bilinen yanlışlar! Yanık, kesik ve nöbette yapılan hatalar tehlike saçıyor

Ev kazaları, yaralanmalar ve epilepsi nöbetlerinde doğru sanılan bazı müdahaleler ciddi sağlık risklerine yol açabiliyor. Uzman hekim, yanığa tuz veya yoğurt sürülmesi, açık yaraya kül ve benzeri maddeler dökülmesi gibi uygulamaların enfeksiyon riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Nöbet sırasında ise hastaya su dökülmemesi, ağza sert cisim sokulmaması ve kişinin yan pozisyona getirilerek 112'nin aranması gerektiğini belirtti.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Yeni yağışlı sistem kapıda
Sonraki Video
Hafta sonu hava nasıl olacak? Yeni yağışlı sistem kapıda
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar