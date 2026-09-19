İlk yardımda doğru bilinen yanlışlar! Yanık, kesik ve nöbette yapılan hatalar tehlike saçıyor

Ev kazaları, yaralanmalar ve epilepsi nöbetlerinde doğru sanılan bazı müdahaleler ciddi sağlık risklerine yol açabiliyor. Uzman hekim, yanığa tuz veya yoğurt sürülmesi, açık yaraya kül ve benzeri maddeler dökülmesi gibi uygulamaların enfeksiyon riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Nöbet sırasında ise hastaya su dökülmemesi, ağza sert cisim sokulmaması ve kişinin yan pozisyona getirilerek 112'nin aranması gerektiğini belirtti.