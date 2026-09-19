3 milyar dolarlık dolandırıcılık ağına dev operasyon! Yalan makinesi ve kod adlar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşık 3 milyar dolarlık vurgunla ilişkilendirilen uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. MASAK, MİT, Interpol ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmasında yaklaşık 200 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin sahte kimlikler, kod adlar ve lüks rezidanslardaki çağrı merkezleriyle mağdurları hedef aldığı belirlendi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, operasyonun ayrıntılarını aktardı.