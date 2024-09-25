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27 ilde göçmen operasyonu

27 ilde göçmen operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 09:05
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 27 ilde düzenlenen operasyon sonucu 84 göçmen kaçakçısı ve 1029 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
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