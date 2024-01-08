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27 ilde göçmen operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 08:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen Kalkan-7 operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
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27 ilde göçmen operasyonu
27 ilde göçmen operasyonu
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