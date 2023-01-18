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26 ilde 1250 bekçi alınacak! Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

A Haber
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Giriş: 18.01.2023 15:28
26 ilde 1250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Peki, bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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