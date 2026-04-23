23 Nisan'da ilk adres Anıtkabir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir oldu. Sabahın ilk saatlerinde Milli Eğitim Bakanı ve çocukların yağmura rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıkmasının ardından, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı da resmi tören için Anıtkabir'de yerini alıyor. A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, Başkent'teki bayram coşkusunu ve resmi programın tüm detaylarını canlı yayında aktardı.