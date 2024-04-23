23 Nisan kutlu olsun! Gazi Meclis 104 yaşında

Bugün 23 Nisan... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyanın tek çocuk bayramı tüm yurtta, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamaların ilk adresi Anıtkabir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarla Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Tekin Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal detayları aktardı.

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