23 ilde "Siberağ" operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde eş zamanlı olarak "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Siberağ-5" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN