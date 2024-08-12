12 Ağustos 2024, Pazartesi
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23 ilde "Siberağ" operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde eş zamanlı olarak "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Siberağ-5" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.