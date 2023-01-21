21 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 21 milyarlık dev yatırım! Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı

21 milyarlık dev yatırım! Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2023 12:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Türkiye Yüzyılı'nın hikayesini yazmaya hazır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan Bursa paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl geçirmeli?
Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl geçirmeli?
Jet hızıyla toplandı! Adayı kim olacak?
Jet hızıyla toplandı! Adayı kim olacak?
İstanbul’da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Bakan Akar’dan İsveç’e tepki!
Bakan Akar'dan İsveç'e tepki!
6’lı masada cevap bekleyen sorular!
6'lı masada cevap bekleyen sorular!
İsveç ateşke oynuyor! Skandal izin
İsveç ateşke oynuyor! Skandal izin
CHP ile HDP ortak noktada buluşacak!
CHP ile HDP ortak noktada buluşacak!
Erdoğan’a Bregovic’ten sürpriz
Erdoğan’a Bregovic’ten sürpriz
Başkan Erdoğan’dan müjde
Başkan Erdoğan'dan müjde
PKK/YPG Kilis Öncüpınar’a saldırdı
PKK/YPG Kilis Öncüpınar'a saldırdı
Bahçeli’den seçim mesajı
Bahçeli'den "seçim" mesajı
Daha Fazla Video Göster