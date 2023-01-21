21 milyarlık dev yatırım! Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Türkiye Yüzyılı'nın hikayesini yazmaya hazır." ifadelerini kullandı.