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21 ilde DEAŞ'a operasyon! 51 şüpheli yakalandı

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Giriş: 31.03.2024 08:45
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen Bozdoğan-18 operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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