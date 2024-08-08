2024'te PKK'ya büyük darbe! MSB son sayıyı duyurdu | Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi ne zaman devreye alınacak?

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak 2024'ten bu yana toplamda 1652 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 67 bin 948 kişinin de engellendiği açıklandı. Pençe-Kilit bölgesi ile ilgili de açıklama yapan MSB kaynakları, "Kilidin kapatılmasına çok uzak değiliz." dedi. Bakanlık yetkilileri ayrıca "Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi" ile ilgili de açıklama yaptı?

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