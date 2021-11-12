2023’e doğru siyaset dizayn mı ediliyor? MOSSAD ve CIA’nın 2023 planı?

MOSSAD ve CIA'nın kilit isimleri, Başkan Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde devirmek için harekete geçti. Türkiye Demokrasi Projesi isimli psikolojik bir harekat platformu kurdu. Yahudi sermayesiyle kurulan platformun hedefi mevcut hükümet üzerinde negatif bir algı oluşturarak, 2023 seçimlerinin üzerinde etki sahibi olmak. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Toğrul İsmayıl, A Haber canlı yayınında konu ile iligli değerlendirmelerde bulundu.

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