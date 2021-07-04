2023'e doğru örtülü plan ne? Neden yalan terörü? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Keşke muhalefetimiz de yerli ve milli olsa

Son dakika haberi... İYİ Parti Necmettin Erbakan'ı neden hedef aldı? Millet İttifak'ında neler oluyor? Yalan terörünün amacı ne? Milli iradeyi hedef alan girişimler nereden yönlendiriliyor? İstikrara karşı kim kiminle, hangi hesabı yapıyor? AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında siyasetin gündem başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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