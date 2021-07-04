04 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 2023'e doğru örtülü plan ne? Neden yalan terörü? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Keşke muhalefetimiz de yerli ve milli olsa

2023'e doğru örtülü plan ne? Neden yalan terörü? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Keşke muhalefetimiz de yerli ve milli olsa

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2021 13:08
Son dakika haberi... İYİ Parti Necmettin Erbakan'ı neden hedef aldı? Millet İttifak'ında neler oluyor? Yalan terörünün amacı ne? Milli iradeyi hedef alan girişimler nereden yönlendiriliyor? İstikrara karşı kim kiminle, hangi hesabı yapıyor? AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında siyasetin gündem başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Neden yalan terörü? NEDEN YALAN TERÖRÜ?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayramda kısıtlama olacak mı?
Bayramda kısıtlama olacak mı?
Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı!
Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı!
CHP'li belediyede kamera yolsuzluğu
CHP'li belediyede kamera yolsuzluğu
Neden yalan terörü?
Neden yalan terörü?
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ifade veriyor
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ifade veriyor
PKK’nın finans kaynağına dev operasyon
PKK’nın finans kaynağına dev operasyon
Kabine toplanıyor!
Kabine toplanıyor!
Teslim olması cezasını hafifletir mi?
Teslim olması cezasını hafifletir mi?
Küçükçekmece Gölü'nde kırmızı alarm!
Küçükçekmece Gölü'nde kırmızı alarm!
Peki şimdi ne olacak? Mağdurlarını paralarını alabilecek mi?
Peki şimdi ne olacak? Mağdurlarını paralarını alabilecek mi?
Tosuncuk paraları ödeyecek mi?
Tosuncuk paraları ödeyecek mi?
İYİ Partililerin darbettiği Can Özcan tehdit edildiğini açıkladı
İYİ Partililerin darbettiği Can Özcan tehdit edildiğini açıkladı
Daha Fazla Video Göster