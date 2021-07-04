2023'e doğru örtülü plan ne? Neden yalan terörü? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Keşke muhalefetimiz de yerli ve milli olsa
Son dakika haberi... İYİ Parti Necmettin Erbakan'ı neden hedef aldı? Millet İttifak'ında neler oluyor? Yalan terörünün amacı ne? Milli iradeyi hedef alan girişimler nereden yönlendiriliyor? İstikrara karşı kim kiminle, hangi hesabı yapıyor? AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında siyasetin gündem başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Millet İttifakı neden erken seçim çığırtkanlığı yapıyor? İYİ Parti Necmettin Erbakan'ı neden hedef aldı? Millet İttifak'ında neler oluyor? Yalan terörünün amacı ne? Milli iradeyi hedef alan girişimler nereden yönlendiriliyor? İstikrara karşı kim kiminle, hangi hesabı yapıyor? AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında siyasetin gündem başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"MİLLET İTTİFAKI'NIN ÖYLE BİR DERDİ YOK"
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu: Millet İttifakı bir ittifak değil. Onlar yalnızca AK Parti olmasın, yalnızca Tayyip Erdoğan olmasın diye bir araya gelmişler. Her fırsatta da gözüküyor. Böyle bir siyaset olmaz. Siyaset ülkeye millete hizmet için yapılır. Siyasetçinin hedefi iktidar olmak olmalıdır ama bakıyorum bunların öyle bir derdi yok.
"KEŞKE MUHALEFETİMİZ DE YERLİ VE MİLLİ OLSA"
Onlar yalan siyaseti arkasından başka mihraklarla yan yana gelme durumu ve büyük bir savrulma. Maalesef bundan muhalefet kaybediyor ama biz her seferinde üzülüyoruz. Keşke muhalefetimiz de yerli ve milli olsa diyoruz. Keşke muhalefetimiz de bu ülkeye hizmet üretme eser üretme derdinde olsa. Maalesef bunlarda yok. Alternatif olma derdinde değil.
"ÇIKAN HABERLERİ BASTIRMAK İSTİYOR"
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Necmettin Erbakan'ı neden hedef aldı?
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Siyaseten nasıl bir hamle olduğu ilginç bir soru. Lütfü Türkkan daha önce Dilovası'nda bildiğimi kadarıyla bir yağ fabrikası olup 'Türkiye'de yağ yok' diye şikayet eden isimlerden birisiydi. Sonra bu açıklaması üzerine bazı şeyler ortaya çıktığında o fabrikanın hazine arazisi üzerinde kaçak bölümlerinin olduğu ve sıkıntılı işler olduğu tespit edilmişti. Rahmetli Erbakan Hoca'yı anıp saçma sapan bir söz etti. Lütfü Türkkan ya da bir başkası Erbakan Hoca ile alakalı bu tür sözler söyleyeceği zaman dönüp tarih sayfalarına ufak bir göz atmalı. Kendisiyle alakalı gürültüleri bastırmak için yaptığı anlaşıldı.
"ERKEN SEÇİM İSTEMENİN MANTIĞI YOK"
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş: Şu an erken seçim istemenin mantığı yoktur. Fakat bazen esprili bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Türkiye'de erken seçim isteyen muhalefet varsa şükretmemiz lazım. Bu güne kadar en azından onu dillendiremiyorlardı. Muhalefet her zaman seçim ister.
"BU ÖZGÜVENLE İKİNCİ 20 YIL"
Vaka şu ki Türkiye'de halk yeni bir parti yeni bir lider seçmedi. Hem AK Parti'nin hem Cumhur İttifakı'nın hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmaya devam ediyor. AK Parti bu özgüvenle artık ikinci 20 yılı konuşabilir diye düşünüyorum.
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