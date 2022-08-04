04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 2023 seçimleri öncesi FETÖ uyarısı!

2023 seçimleri öncesi FETÖ uyarısı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2022 22:37
A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk olan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ KPSS sorularına yönelik çıkan iddialar sonrası sınavın iptal edilmesine ilişkin konuştu. FETÖ'nün ahtapot gibi bir örgüt olduğunu söyleyen Başbuğ, diğer terör örgütlerinden farkını da anlattı. 2023 seçimlerine yönelik de uyarılarda bulunan Başbuğ "Her türlü kripto yapı sahaya sürülecek. Seçim süreci yaklaştıkça gitsinler de ne olursa olsun noktasına getirmeye çalışacaklar." dedi.
2023 seçimleri öncesi FETÖ uyarısı!
2023 seçimleri öncesi FETÖ uyarısı!
Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları emekli oldu
Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları emekli oldu
Bahçeli’den KPSS tepkisi
Bahçeli'den KPSS tepkisi
Başkan Erdoğan başhekim Leana ile görüştü
Başkan Erdoğan başhekim Leana ile görüştü
Batı Trakya’da müftülük seçimi tartışması!
Batı Trakya’da müftülük seçimi tartışması!
YAŞ kararları ne anlama geliyor?
YAŞ kararları ne anlama geliyor?
İbrahim Kalın’dan hastane yangını açıklaması
İbrahim Kalın'dan hastane yangını açıklaması
YAŞ kararları açıklandı!
YAŞ kararları açıklandı!
A Haber bölgede!
A Haber bölgede!
Yüksek Askeri Şura toplandı!
Yüksek Askeri Şura toplandı!
KPSS iptal edildi!
KPSS iptal edildi!
İşte Batı medyasının yalan sicili
İşte Batı medyasının yalan sicili
Daha Fazla Video Göster