2023 seçimleri öncesi FETÖ uyarısı!

A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk olan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ KPSS sorularına yönelik çıkan iddialar sonrası sınavın iptal edilmesine ilişkin konuştu. FETÖ'nün ahtapot gibi bir örgüt olduğunu söyleyen Başbuğ, diğer terör örgütlerinden farkını da anlattı. 2023 seçimlerine yönelik de uyarılarda bulunan Başbuğ "Her türlü kripto yapı sahaya sürülecek. Seçim süreci yaklaştıkça gitsinler de ne olursa olsun noktasına getirmeye çalışacaklar." dedi.