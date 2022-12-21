2023 MTV'ye indirim! Başkan Recep Tayyip Erdoğan yetkisini kullandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, motorlu taşıtlar vergisine (MTV) yüzde 61.5’lik bir vergi tutarı belirlendi. Böylece Başkan Recep Tayyip Erdoğan MTV'de indirim yetkisini kullandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edilmişti. Böylece MTV'de yeniden değerleme oranında %50 indirime gidilmiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, motorlu taşıtlar vergisi 2023 yılında %61.5 olarak uygulanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim yetkisini kullandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edilmişti.

Böylece MTV'de yeniden değerleme oranında %50 indirime gidilmiş oldu.