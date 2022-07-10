10 Temmuz 2022, Pazar
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2023 için hac kontenjanı belli mi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar
Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 1 milyon Müslüman hacı oldu. Kaç Türk vatandaşı ibadetini yapabildi? 2023 için kontenjan belli mi? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber ekibinden Muhammed Emin Karadağ'ın sorularını yanıtladı. Erbaş, 3 Türk vatandaşının kutsal topraklarda vefat ettiğini belirtti.