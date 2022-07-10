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2023 için hac kontenjanı belli mi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 10.07.2022 12:53
Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 1 milyon Müslüman hacı oldu. Kaç Türk vatandaşı ibadetini yapabildi? 2023 için kontenjan belli mi? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber ekibinden Muhammed Emin Karadağ'ın sorularını yanıtladı. Erbaş, 3 Türk vatandaşının kutsal topraklarda vefat ettiğini belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı A Haber’de DİYANET İŞLERİ BAŞKANI A HABER'DE

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