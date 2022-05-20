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2023 için Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu olacak? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2022 23:23
Güncelleme:20.05.2022 23:39
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yolunda tarumar olan 6’lı masa bir yandan da CHP’nin içinde yaşanan sert çekişmeler krizi derinleştirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı arsında sert rüzgarlara neden olan bu süreç kavgaya dönüştü. Adaylık konusunda ‘Ben de varım’ diyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na rest çekti. Kılıçdaroğlu dilini daha da sertleştirerek parti içinde herkes birbirine girdi. Bu durumu A Haber’de yayınlanan Gündem Özel’de yorumlayan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Kılıçdaroğlu’nun öfkeli dili onu cumhurbaşkanlığına taşımaz. Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’na sahip çıkması marjinalleşmesi demek” dedi. Peki, CHP’de Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu cumhurbaşkanlığı için yarışacak? İşte detaylar…

A Haber'de yayınlanan Gündem Özel'de kritik açıklamalar yapan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, 6'lı masa ve CHP içindeki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim kavgasını şu sözlerle özetledi;

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI ?

'Kılıçdaroğlu aday olmayabilir' düşüncesini taşıyorum. Kemal Bey, sürekli tahrip siyaseti dediğim bir yöntem uyguluyor. Öfkeli bir siyaseti var. Kurumları tehdit eden ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bir dili var. Ben bu siyasi dilin Cumhurbaşkanı olmayacağını düşünenlerdenim. Partisi içinde de çok ciddi bir muhalefet var. CHP içinde de bu dilin 'kazanamayacağı' söyleniyor.

"KEMAL BEY, BURADA BİR GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK"

Kemal Bey ise; siyasi koşullara ekonomiye ve sürece bakıyor. İstanbul'daki o siyaset mühendisliği de HDP ile İYİ Parti'yi bir araya getirip İstanbul ile Ankara'yı kazanma süreçlerine bakıyor ve 'kimi koysak kazanır' diyor. Çünkü, 'AK Parti düşüşte' hesabı yapıyor. Siyaset üretmeden bu kombinasyonda ben de olurum diyor. Son dönemde bir atak yaptı. Miting de bunun bir parçasıdır. Burada bir gövde gösterisi yapacak diye düşünüyorum.

"İMAMOĞLU GERİ BİR ADIM ATTI"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun öfkeli dili onu cumhurbaşkanlığına taşımaz. Kılıçdaroğlu'nun Kaftancıoğlu'na sahip çıkması marjinalleşmesi demek. Bu durum dostları arasında da sorun yaratabilir.

Ekrem İmamoğlu geri bir adım attı. Büyük bir siyasi yolculuğa çıkarken kendi sosyolojisi için hatalar zinciri oluştu. Bir perspektif koymayan siyasi aktördür kendisi. Siyaset mühendisliğinin bir ürünü olarak geldi İstanbul'a. Sanıyor ki bu süreç kendisinin ürünü. 2019 koşullarında oluşan HDP'nin ökesi, İYİ Parti'nin bir proje olarak devreye girmesinin bir ürünü.

"İMAMOĞLU'NUN VAZGEÇTİĞİ ANLAMINA GELMEZ"

İmamoğlu, 'arkamda 16 milyon var' diyor. Bu (İmamoğlu) Türkiye'de Kemal Bey ve arkasındaki düşüncenin bir projesiydi. Ama o havaya girerek Karadeniz yolculuğuna çıktı. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'önümden çekilin' demesine rağmen bunu yaptı. Yanlış yaptı ve bedelini İstanbul'da biraz geri plana itilmekle görecektir. Ama bu Ekrem İmamoğlu'nun vazgeçtiği anlamına gelmez.

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