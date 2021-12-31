31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 2021 yılında hizmete açılan dev eserler

2021 yılında hizmete açılan dev eserler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.12.2021 13:12
Türkiye 2021 yılında da adından sıkça söz ettiren projelerle tanıştı. Taksim Camii, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli, Ekonomiye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak Ilısu Barajı bu projelerden bazıları. A Haber muhabirleri bölgeden detayları aktardı.

2021 yılında hizmete açılan dev eserler 2021 YILINDA HİZMETE AÇILAN DEV ESERLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2021 yılında hizmete açılan dev eserler
2021 yılında hizmete açılan dev eserler
2022 nasıl bir yıl olacak?
2022 nasıl bir yıl olacak?
Kılıçdaroğlu’na sert çıktı
Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
2021 yılı PKK için çöküş yılı oldu
2021 yılı PKK için çöküş yılı oldu
Yılın fotoğraflarını oyladı
Yılın fotoğraflarını oyladı
2021 yılında İBB...
2021 yılında İBB...
Duygu dolu anlar!
Duygu dolu anlar!
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Kurultay hamlesi! Planı ne?
Kurultay hamlesi! Planı ne?
TÜRK-İŞ heyetini kabul etti!
TÜRK-İŞ heyetini kabul etti!
81 ile yılbaşı tedbirleri genelgesi
81 ile yılbaşı tedbirleri genelgesi
CHP dine kindar! Amaçları ne?
CHP dine kindar! Amaçları ne?
Daha Fazla Video Göster