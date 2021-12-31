2021 yılında hizmete açılan dev eserler

Türkiye 2021 yılında da adından sıkça söz ettiren projelerle tanıştı. Taksim Camii, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli, Ekonomiye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak Ilısu Barajı bu projelerden bazıları. A Haber muhabirleri bölgeden detayları aktardı.

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