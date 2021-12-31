2021 yılında hizmete açılan dev eserler

AK Parti iktidarı 19 yıldır 'millete hizmet' anlayışıyla ülkeye yüzlerce eser kazandırdı. 2021 yılında da hizmet devam etti. Bu yıl açılan dev eserlerin arasında Kızılcahamam -Çerkeş Tüneli ve Çamlıca Kulesi de vardı. Detayları A Haber muhabirleri bölgeden aktardı.

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