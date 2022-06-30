30 Haziran 2022, Perşembe
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2016 yılında Afrin'de yaşanan katliamın failleri yakalandı
Suriye’de 2016 yılında Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden (3)'ü, Suriye/Afrin'de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı. Detayları A Haber muhabir Mehmet Geçgel aktardı.