2016 yılında Afrin'de yaşanan katliamın failleri yakalandı

Suriye’de 2016 yılında Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden (3)'ü, Suriye/Afrin'de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı. Detayları A Haber muhabir Mehmet Geçgel aktardı.

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