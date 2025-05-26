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20 milyon lira ve 2 daire iddiası! Aci ailesi gelinlerine tepkili

20 milyon lira ve 2 daire iddiası! Aci ailesi gelinlerine tepkili

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 21:22
Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada geçen hafta sürpriz bir gelişme yaşanmış, eşi Şükriye Acı şikâyetini geri çekmişti. “Maddi ve manevi tüm zararım karşılandı” açıklamasıyla gündeme gelen bu uzlaşma sonrası, genç kadının Cihantimur ailesinden ne kadar aldığına dair çok sayıda iddia ortaya atıldı. Şükriye Acı, bazı iddiaları net bir dille yalanlasa da şimdi kulislerde dolaşan yeni bir meblağ var: 20 milyon TL ve Kadıköy’de 2 daire… Henüz taraflardan bu yeni iddiaya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil. Tüm gözler davanın seyrinde.
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20 milyon lira ve 2 daire iddiası! Aci ailesi gelinlerine tepkili
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