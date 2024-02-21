20 bin FETÖ’cü yurt dışına kaçtı

20 bin FETÖ mensubu yurt dışına kaçtı. Son olarak FETÖ'ye yönelik 14 ilde yapılan "Kıskaç-7" operasyonunda 67 şüpheli yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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