20 Aralık'ta neler oldu? Bakan Nureddin Nebati canlı yayında açıkladı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, ‘’Merkez Bankası müdahale ederse açıklamak zorunda, dolaylı müdahale de belli bir müddet sonra zaten gözüküyor. Kesinlikle hiçbir şekilde kura müdahale edilmedi. Çok sığ bir piyasa ve insanların psikolojisi ile oynuyorlar. Dövizi bilerek yükseltmek intihardır, böyle bir şey olmaz. Türkiye'de herkes dolara bakar. Döviz değil direk dolara bakar. Bizim bir hocamız vardı. "Ne zaman ki televizyonu açtınız, doları görmeye başladınız homoekonomikus olmuşuzdur." derdi.’’ İfadelerini kullandı…