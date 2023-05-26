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2. tur için rehavet uyarısı! Seçmenlere kolaylıklar sağlanacak

A Haber
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Giriş: 26.05.2023 13:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sandığa gitmeyenlere, "Tek rakibimiz rehavet ve zafer sarhoşluğu. Rehavete kapılma sandığa git" mesajı verdi. Partiler seçmenleri sandığa götürmek için hangi çalışmaları yapıyor? MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem A Haber’de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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