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18 yıl sonra bir ilk! Gözler Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 09:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra CHP'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirecek. Özel'e iade-i ziyarette hangi konular masaya yatırılacak? A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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