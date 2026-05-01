Beşiktaş’ta provokasyon girişimi: İzinsiz yürüyüşe geçit yok!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’un çeşitli noktalarında hareketlilik yaşanıyor. Beşiktaş’ta sabah saatlerinden itibaren marjinal grupların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarla Taksim’e yürümek istemesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. Yasaklı döviz ve pankartlarla polise mukavemet gösteren çok sayıda kişi gözaltına alınırken, A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bölgedeki son durumu ve güvenlik önlemlerini yerinden aktardı.