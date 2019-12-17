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17.12.2019

17/25 Aralık ihanetinin 6. yılı! Türkiye'de neler yaşandı?

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası, hükümeti yargı eliyle devirmek için yapılan bir darbe girişimiydi. İşte 17 Aralık'ta başlayan 25 Aralık'ta sona eren FETÖ'cü hain yargı darbesi sürecini ve Türkiye'de 6 yıl önce bugün neler yaşandığını A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran anlattı. Kenan Kıran, "17/25 Aralık darbe girişimi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün merkezde olduğu FETÖ yapılanmasının başlattığı bir organizasyondu. Bu süreç ne zaman başladı diye bakacak olursak. 12 Mayıs 2010 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Başbakan" olduğu dönemde bakanlar, müsteşarlar dinlenmeye başladı. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki FETÖ'cü polisler yasa dışı dinleme yaptılar. Başkan Erdoğan'ı sahte isimlerle dinlediler. Bakanları ve müsteşarları takibe aldılar. 2013 yılında Gezi kalkışması başarılı olamayınca İstanbul Emniyet Müdürülüğü düğmeye bastı ve yargı üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeye kalktılar. 30 Mart 2014 seçimleri öncesi AK Parti'yi yıpratmayı hedeflediler. FETÖ'nün savcısı kara kutu olan Zekeriya Öz ile Celal Kara 17 Aralık'ı gerçekleştirdiler. 25 Aralık'ı ise Muammer Akkaş yönetti." dedi. İşte güçlü Türkiye adımlarının atıldığı ve ekonomi çarklarının işlediği bir dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve şahlanışa geçen Türkiye'yi durdurmayı hedefleyen hainlerin yaptıkları ve tüm detaylar...

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