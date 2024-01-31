17 terörist etkisiz hale getirildi! Suriye'nin kuzeyinde 13, Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı öldürüldü

Terör örgütü PKK’ya sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor. Son olarak kuzey Irak’ta 4 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi. Gün içinde öldürülen terörist sayısı 17'ye yükseldi. İşte haberin detayları…

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