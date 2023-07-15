15 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 15 Temmuz’un kanadı kırık yetimleri! 251 şehit geride 378 yetim çocuk bıraktı

15 Temmuz’un kanadı kırık yetimleri! 251 şehit geride 378 yetim çocuk bıraktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2023 09:15
15 Temmuz gecesi millet FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine geçit vermedi. Büyük bir kahramanlık mücadelesinin sergilendiği gecede FETÖ'cü hainler 251 vatan evladını şehit etti. Şehitlerden geriye de 378 yetim çocuk kaldı. O çocuklardan ikisi o gece yaşadıklarını A Haber’e anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT’ten Münbiç’te nokta harekatı!
MİT'ten Münbiç'te nokta harekatı!
Sırtımda hilal izi var!
Sırtımda hilal izi var!
Gaziler ve şehit yakınları A Haber’de
Gaziler ve şehit yakınları A Haber’de
Şehidin babası A Haber’e konuştu!
Şehidin babası A Haber’e konuştu!
MSB’de 15 Temmuz töreni!
MSB’de 15 Temmuz töreni!
15 Temmuz’un kanadı kırık yetimleri!
15 Temmuz’un kanadı kırık yetimleri!
Şehitler Köprüsü’ne Türk Bayrağı asıldı
Şehitler Köprüsü’ne Türk Bayrağı asıldı
Yeniden başlamak için bir fırsat
"Yeniden başlamak için bir fırsat"
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı!
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı!
’Yerinde Dönüşüm’ başlıyor
'Yerinde Dönüşüm' başlıyor
Milas’ta orman yangını
Milas'ta orman yangını
Hainlerle mücadelemiz sürecek
"Hainlerle mücadelemiz sürecek"
Daha Fazla Video Göster