15 Temmuz’un kanadı kırık yetimleri! 251 şehit geride 378 yetim çocuk bıraktı

15 Temmuz gecesi millet FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine geçit vermedi. Büyük bir kahramanlık mücadelesinin sergilendiği gecede FETÖ'cü hainler 251 vatan evladını şehit etti. Şehitlerden geriye de 378 yetim çocuk kaldı. O çocuklardan ikisi o gece yaşadıklarını A Haber’e anlattı.

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