15 Temmuz'da darbeye direnenlere 'zibidi' diyerek hedef alan Özgür Özel hakkında suç duyurusu!

CHP'nin 'çırak' statüsündeki genel başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz'da demokrasi destanı yazan şehitlere ve gazilere hakaret etti. FETÖ'ye geçit vermeyen milli iradeyi 'kot üstüne kefen çeken zibidiler' olarak tanımladı. Özel'in haddini aşan bu küstah sözleri "CHP Genel Başkanı değil de sanki FETÖ sözcüsü konuşuyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Gelişme üzerine 15 Temmuz Derneği, Özgür Özel'le ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

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