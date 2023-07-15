15 Temmuz’da darbecilere geçit vermeyen gazi Adviye Gül İsmailoğlu A Haber’de

Darbeci hainlerin hedef gözetmeksizin insanların üzerine yayılım ateş açtığı noktalardan biri de İstanbul Saraçhane Meydanıydı. O noktada vatanı savunan ve 14 yaşında gazi olan Adviye Gül İsmailoğlu A Haber muhabiri Hande Bayraktar’a konuştu.

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