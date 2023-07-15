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15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir anılıyor

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Giriş: 15.07.2023 16:14
Güncelleme:15.07.2023 16:15
15 Temmuz’un kahramanı Ömer Halisdemir, 7. Yılında kabri başında anılıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir anılıyor
15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir anılıyor
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