15 Temmuz hain darbe girişiminin öncesinde Meral Akşener ne demişti? ''Ben Başbakan olacağım''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 Temmuz işgal girişimi öncesi sarf ettiği sözlerde hâlâ hafızalarda. Akşener, 15 Temmuz işgal girişiminden önce de defalarca "Yurtta sulh cihanda sulh" kelimelerini kullanmış, daha sonra ise "Ben başkan olacağım" demişti. Akşener'in yaptığı propaganda FETÖ'cülerin kendilerine verdiği "Yurtta Sulh Konseyi" ismiyle büyük benzerlik taşıyor.