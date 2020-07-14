15 Temmuz gecesi Marmaris’te neler yaşandı? O gecenin şahitleri A Haber'e anlattı

FETÖ’cü hainlerin başarısızlıkla sonuçlanan darbe girşiminde en önemli noktalardan biri de Muğla’nın Marmaris ilçesiydi. O gecenin şahitleri A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı. Erol Kahveci ve Ferit Akman o gece bulundukları noktadan 15 Temmuz'da neler yaşadığını helikopterlerin nasıl geldiğini aktardı.

FETÖ'cü hainlerin başarısızlıkla sonuçlanan darbe girşiminde en önemli noktalardan biri de Muğla'nın Marmaris ilçesiydi. O gecenin şahitleri A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı. Erol Kahveci ve Ferit Akman o gece bulundukları noktadan 15 Temmuz'da neler yaşadığını helikopterlerin nasıl geldiğini aktardı.