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15 Temmuz gecesi Marmaris’te neler yaşandı? O gecenin şahitleri A Haber'e anlattı
FETÖ’cü hainlerin başarısızlıkla sonuçlanan darbe girşiminde en önemli noktalardan biri de Muğla’nın Marmaris ilçesiydi. O gecenin şahitleri A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı. Erol Kahveci ve Ferit Akman o gece bulundukları noktadan 15 Temmuz'da neler yaşadığını helikopterlerin nasıl geldiğini aktardı.
FETÖ'cü hainlerin başarısızlıkla sonuçlanan darbe girşiminde en önemli noktalardan biri de Muğla'nın Marmaris ilçesiydi. O gecenin şahitleri A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı. Erol Kahveci ve Ferit Akman o gece bulundukları noktadan 15 Temmuz'da neler yaşadığını helikopterlerin nasıl geldiğini aktardı.