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15 Temmuz darbe girişiminde neler yaşandı?

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Giriş: 11.07.2021 21:38
FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. O gün Akıncı Üssü'nün de bulunduğu başkentte 15 Temmuz 2016'da kara bir gece yaşandı. A Haber olarak hain darbe girişiminin yıl dönümüne günler kala o gece çekilen fotoğraflardan bir klip hazırladık. İşte 15 Temmuz'da yaşananlar...
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