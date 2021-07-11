15 Temmuz darbe girişiminde neler yaşandı?

FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. O gün Akıncı Üssü'nün de bulunduğu başkentte 15 Temmuz 2016'da kara bir gece yaşandı. A Haber olarak hain darbe girişiminin yıl dönümüne günler kala o gece çekilen fotoğraflardan bir klip hazırladık. İşte 15 Temmuz'da yaşananlar...