15 Temmuz darbe gecesi Yayla Karakolu'nda neler yaşandı? Adil Öksüz nasıl kaçtı? Yeni bilgileri ilk kez A Haber'de açıkladı

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber ekranlarında açıklandı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, konuyla ilgili canlı yayında çaprıcı açıklamalarda bulundular. İşte o gece yaşananlar...

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, 15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı ismi Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgileri ilk kez A Haber ekranlarında açıkladı.

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün şüpheli tavırlarıyla dikkat çektiği belirtilirken, TEM (Terörle Mücadele )yerine adliyeye sevk edildiği ifade edildi. FETÖ'cü Öksüz ile ilgili hazırlanan evraklara mahrem imam olduğu bilgisi yansıtılmazken, darbecilerle ilgili bilgilerin yer aldığı mavi renkli dosyanın Ankara Batı Adliyesi'nden Yayla Karakolu'na nasıl gönderildiği ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

"KÖYLÜLER TARAFINDAN İHBAR EDİLDİLER"

Gözaltına alınan Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş Kazan'daki Yayla Karakolu'na götürüldü.

Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine katılan askerlerde bu karakola getirildi. Darbeciler Akıncı Üssü'nün arka bölümünde yer alan Fethiye Köyü istikametine doğru kaçmıştı, köylüler tarafından ihbar edildiler. Jandarma tarafından yakalandılar.

DARBECİLERİN YALANLARI...

Darbecilerden 3'ü tarla bakmaya geldiğini söyledi, Hakan Çiçek parasını aradığını söyledi. Harun Biniş de belgesel çekmeye geldiğini söyledi. Ama yanında hiçbir belgesel çekeceğine ilişkin doküman yok.

Yayla Karakolu'nda darbeci askerlerin yanı sıra sadece 5 sivil vardı, onlar da FETÖ'nün mahrem imamlarıydı. Mahrem imamların bir jandarma aracının arka bölümüne konulup karakola geldikleri anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ŞÜPHELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

16 Temmuz sabahı ortam gergindi. Yayla Karakolu'nda toplanan darbeciler emniyet istihbarattan gelen 3 kişilik ekipçe sorgulandı. İstihbaratçı polis Sertel Koçak, ön sorgu mülakatı sırasında Adil Öksüz'ün asker olmamasından ve tavırlarından şüphelendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçip onun istihbarat kayıtlarında FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğunu öğrendi. Karakol bahçesinde "Bu sizin imamınız, bize emirleri bu getiriyor. Koskoca Albay olmuşsunuz adamdan emir alıyorsunuz, görün işte halini" diye bağırdı.

Yayla Karakolu'nda bulunan herkes Adil Öksüz'ün FETÖ'cü olduğunu öğrendi. Karakolda toplam 116 darbe şüphelisi vardı.

4 MAHREM İMAM TEM'E GÖNDERİLİRKEN, ADİL ÖKSÜZ GÖNDERİLMEDİ

Yayla Jandarma Karakolu'nda bahçede bekletilen ve ifadeleri alınan 18 şüpheli Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 98 kişi ise Ankara Batı Adliyesi'ne direkt sevk edildi. 4 mahrem imam TEM'e gönderilirken, nasıl ve nedense Adil Öksüz gönderilmedi.

Yayla Karakolu'nda mahrem imam olduğu ortaya çıkan Adil Öksüz için hazırlanan evraklara da böyle bir bilgi yansıtılmadı.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılık için hazırlanan evraklarda Adil Öksüz'ün olduğuna yer verildi. Öksüz'ün asker olmadığını Savcı Cihan Ergün anladı. Dosyanın 97. sırasından şüpheli Öksüz tutuklamaya sevk edilse de serbest bırakıldı. Buna karakolda hakkında ortaya çıkan bilgilerin savcılık dosyasına yansıtılmaması etkili oldu.