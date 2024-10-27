15 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğü duyurulurken paylaşıma "Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz" notu düşüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN