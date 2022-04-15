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15 ayda 881 kişiye köpek saldırdı! Başıboş köpekler neden saldırıyor?

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Giriş: 15.04.2022 11:32
Sahipsiz köpekler sokaklarda ciddi bir problem haline geldi. İstanbul'un 25 ilçesinde sahipsiz köpeklerle ilgili son 15 ayda 18 bin ihbar yapıldı. Bu ihbarların 881'inin ısırma vakası olduğu belirtildi.  Köpek saldırılarına ilişkin ilçelerde ilk sırada 140 ısırma vakası ile Arnavutköy, ikinci sırada 103 vaka ile Esenyurt ve 72 vaka ile Sarıyer sıralandı.
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