08 Haziran 2022, Çarşamba
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145 milyon tweetin %23’ünü bot hesaplar attı! Bot hesaplar anlaşılabilir mi?
Günümüzde artık algı yönetimi yapmak isteyen güçler, yoğun olarak sosyal medyayı kullanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son veriler de bunu destekler nitelikte. Emniyet, geçtiğimiz ay 145 milyon tweet atan hesapların yüzde 23'ü'nün bot hesap, yani bilgisayarlarla yönetilen sahte hesaplar olduğunu açıkladı.