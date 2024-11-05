05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
14 ilde NARKOÇELİK-46 operasyonu: 42 şüpheli tutuklandı

14 ilde NARKOÇELİK-46 operasyonu: 42 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 10:27
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik NARKOÇELİK-46 operasyonunun düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 67 şüpheliden 42'sinin tutuklandığını duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Yüzyılı için Erdoğan tek seçenek
Türkiye Yüzyılı için Erdoğan tek seçenek
Bahçeli’den kayyum açıklaması
Bahçeli’den "kayyum" açıklaması
Erdoğan bir kez daha seçilmelidir
"Erdoğan bir kez daha seçilmelidir"
Kürtler başka terör örgütü başkadır
"Kürtler başka terör örgütü başkadır"
Bahçeli İmralı çağrısını yineledi
Bahçeli "İmralı" çağrısını yineledi
Ata yurduna ziyaretimizi taçlandırdı
"Ata yurduna ziyaretimizi taçlandırdı"
14 ilde NARKOÇELİK-46 operasyonu
14 ilde NARKOÇELİK-46 operasyonu
9 adrese DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı
9 adrese DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı
Sadır Caparov: Ortaklığımızın...
Sadır Caparov: Ortaklığımızın...
Hedefimiz 5 milyar dolar ticari hacim
"Hedefimiz 5 milyar dolar ticari hacim"
Ankaralılar 69 milyonluk konsere tepkili
Ankaralılar 69 milyonluk konsere tepkili
Türk Kızılayı Gazze ve Lübnan’a umut oluyor!
Türk Kızılayı Gazze ve Lübnan’a umut oluyor!
Daha Fazla Video Göster