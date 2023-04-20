14 el ateş etmiş: AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Adana Valiliği, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelinin 14 el ateş ettiği ve bilerek AK Parti'yi hedef aldığı öğrenildi. Olay, Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, parti binası önüne gelen bir şahıs elindeki silahı peş peşe ateşlendi. AK Parti'ye yönelik olduğu öğrenilen olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 10 elden fazla silah sesinin duyulduğu öğrenildi. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis şahsın 24 yaşındaki E.A. olduğu tespit edip yakaladı. Şüphelinin 14 el ateş ettiği ortaya çıktı.