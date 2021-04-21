128 milyar dolar çarpıtmasına A Haber'de sert tepki: CHP'nin yalan furyasıdır! Ya tutarsa mantığıyla yürütüyorlar

Son dakika haberi... Son dakika haberi... Emekli 104 amiralin darbe imalı bildirisinin yankıları sürerken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadeler kullandı. CHP zihniyetinin idam ettiği merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, "Umarım Erdoğan'ın sonu menderes'e benzemez" dedi. Gazeteci – Yazar Metin Özkan ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan, "Siyaset üretemeyen CHP’nin yalan furyasıdır, ya tutarsa mantığıyla yürüyorlar" ifadelerini kullandı. Yaşar ise "Yalan siyaseti, 2023 seçimlerine giderken CHP'nin en büyük stratejisi olacak" dedi.

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