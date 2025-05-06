06 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 12 yaşındaki öğrenciden Türkiye birinciliği: Gönülleri fetheden ezan
12 yaşındaki öğrenciden Türkiye birinciliği: Gönülleri fetheden ezan

12 yaşındaki öğrenciden Türkiye birinciliği: Gönülleri fetheden ezan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2025 18:25
Samsun'da 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Emir Kayra Eke, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda etkileyici performansıyla Türkiye birincisi oldu. Babası ve hocalarının desteğiyle 7 ay süren hazırlık sonucu büyük başarıya ulaşan Eke, şimdi Ayasofya’da müezzin olmayı hayal ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
12 yaşındaki öğrenciden Türkiye birinciliği: Gönülleri fetheden ezan
12 yaşındaki öğrenciden gönülleri fetheden ezan
12 yaşındaki öğrenciden gönülleri fetheden ezan
Ben Kıbrıslı Rumum çıkışı ada gündemini sarstı!
“Ben Kıbrıslı Rumum” çıkışı ada gündemini sarstı!
9 Ocak’tan sonra ilk yüz yüze görüşme!
9 Ocak'tan sonra ilk yüz yüze görüşme!
Özel’e saldıran zanlı savcılık ifadesinde ne dedi?
Özel'e saldıran zanlı savcılık ifadesinde ne dedi?
Dünya Erdoğan-Trump görüşmesini konuşuyor!
Dünya Erdoğan-Trump görüşmesini konuşuyor!
Yeni ABD büyükelçisi Tom Barrack Ankara’da!
Yeni ABD büyükelçisi Tom Barrack Ankara'da!
Litrelercesi böyle ele geçirildi
Litrelercesi böyle ele geçirildi
13-15 yaşındaki çocuklar çetelerin hedefinde!
13-15 yaşındaki çocuklar çetelerin hedefinde!
Kritik zirve! İşte ele alınacak konular
Kritik zirve! İşte ele alınacak konular
Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek
Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
Suikast iddiası! Savcılık: İhbar yok
Suikast iddiası! Savcılık: İhbar yok
Şifre belirlerken dikkat!
Şifre belirlerken dikkat!
Daha Fazla Video Göster