12 yaşındaki öğrenciden Türkiye birinciliği: Gönülleri fetheden ezan

Samsun'da 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Emir Kayra Eke, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda etkileyici performansıyla Türkiye birincisi oldu. Babası ve hocalarının desteğiyle 7 ay süren hazırlık sonucu büyük başarıya ulaşan Eke, şimdi Ayasofya’da müezzin olmayı hayal ediyor.

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